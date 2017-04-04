У Червонограді жінка не впоралась із керуванням авто і в’їхала в дерево

Унаслідок ДТП жінку-водія госпіталізовано в нейрохірургічне відділення



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 квітня близько 5.00 на вулиці Героїв Майдану у місті Червоноград.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено», 28-річна мешканка міста Соснівка, не впоралася з керуванням і здійснила зіткнення з деревом.

Внаслідок автопригоди жінку-водія госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, підшкірна гематома правої скроневої ділянки, забій носа, забій колінних суглобів, тупа травма грудної клітки і черевної порожнини».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.