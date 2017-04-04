Скільки відпочиватимемо на Великдень і травневі свята

У травні українці матимуть чотириденні канікули

Скоро Великдень, і всіх цікавить питання, скільки вихідних виділив нам Кабмін.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 16.11.2016 рекомендував графік перенесення робочих днів у 2017 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні.

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України, на Пасху матимемо три вихідні: 15 квітня(субота), 16 квітня (неділя) і 17 квітня (понеділок). Оскільки Пасха припадає на неділю, то її святкування переноситься на понеділок 17 квітня.

У травні вихідними будуть 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих (понеділок, вівторок) та 9

9 травня – День Перемоги (вівторок).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 “Про перенесення робочих днів у 2017 році”, 8 травня також буде вихідним, утворюючи чотириденні канікули з 6 до 9 травня. Вихідний 8 травня доведеться відпрацьовувати у суботу 13 травня.

Варто зауважити, що графіки вихідних розраховані для працівників з 5-денним робочим тижнем. А розпорядження про перенесення робочих днів завжди носить рекомендаційний характер. Згідно КЗпП остаточне рішення про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві приймає власник або уповноважений ним орган (керівник) підприємства шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.