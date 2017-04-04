Розпочав роботу традиційний «Львівський медичний форум»

Форум триває у рамках медичної виставки «Галмед»

Львівський медичний форум – найбільша медична подія Західної України, куди з’їжджаються науковці, фахівці з різних галузей медицини, представники зарубіжних та українських фірм-виробників медичного обладнання та фармацевтичних препаратів. Форум працює з 4 по 6 квітня у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17). Про це інформує Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

За роки свого існування цей захід став ідеальним місцем для просування новинок, методик лікування та провідних технологій, обміну досвідом між спеціалістами різних регіонів України та зарубіжжя. Цього року Форум має потужне представництво провідних медичних закладів і компаній з Люблінського воєводства (Польща).

У рамках Форуму традиційно буде проведено науково-практичні конференції, лекторії, майстер-класи та практичні демонстрації за участю провідних спеціалістів та відомих фірм-виробників галузі.

Форум відбувається за підтримки МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

У перший день роботи Львівського медичного форуму відбулась розширена колегія Департаменту ОЗ Львівської ОДА. На колегії було обговорено виступи Мажени Строк – Садло (керівник кластеру Люблінська медицина) про можливості співпраці представників медичної галузі Львівщини з середовищем кластеру «Люблінська медицина», Володимира Зуба (начальник УОЗ Львівської міської ради) про розвиток фізичної реабілітації у м. Львові, а також Лариса Костюченко (головний дитячий імунолог департаменту ОЗ, доктор медичних наук) щодо профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації. Також було обговорено реалізацію програми Кабінету Міністрів України «Доступні ліки».