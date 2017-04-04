Прибирання оселі без хімії: найкращі бабусині засоби

Сода та оцет неодмінно стануть у пригоді



Прибирання домівок – найбільша передвеликодня турбота всіх господинь, адже у день Пасхи оселя повинна бути чистою та святковою. Тож для цього ми використовуємо безліч хімічних засобів, які обіцяють зробити наш дім чистим до блиску, проте із величезною шкодою для здоров’я. Замінити усю магазинну хімію можна і треба. У цьому нам допоможуть народні засоби, що пройшли столітню перевірку на ефективність і збережуть ваше здоров’я та гаманець.

Сода

Звичайною харчовою содою можна відмити більшість забруднених поверхонь у будинку: плиту, ванну, кахель, а також посуд (сода – найкращий спосіб для очищення горняток, які «розфарбовані» від заварювання міцного чаю).

Якщо посипати содою забруднений умивальник, унітаз або ванну, а через деякий час залити все оцтом і ретельно почистити щіткою, результат може вас приємно здивувати.

А кальцинована сода, яка є значно сильнішим лугом, ніж харчова, навіть без оцту здатна творити дива. Її можна використовувати навіть для миття лінолеуму: для цього 3 ст. ложки кальцинованої соди потрібно розчинити в 5 л гарячої води.

Оцет

Навіть у розмаїтті екологічних засобів для прибирання оцет залишається одним з найкращих для миття вікон і дзеркал. Змішайте оцет порівно з теплою водою, залийте в пульверизатор і отримаєте ідеальний замінник магазинних хімікатів. Якщо ж вам не до душі характерний запах оцту, цю проблему можна легко вирішити, додавши в суміш кілька крапель будь-якої ефірної олії.

Також оцтом можна чистити вироби зі срібла та мельхіору, видаляти накип з чайника: для цього оцет навпіл з водою слід прокип’ятити в чайнику протягом 10-20 хв.

А очистити від застарілого жиру духовку допоможе чудодійна й безпечна для здоров’я суміш: 25 г звичайного лужного господарського мила натерти на тертці й розчинити в половині склянки теплої води. Додати 2 ст. ложки харчової соди і півсклянки оцту. Все розмішати й залишити настоюватися не менш ніж на 30 хв. Отриманим розчином слід натерти стінки духовки й залишити на годину, після чого відтерти забруднення жорсткою губкою і добре промити чистою водою.

Гірчичний порошок

Розчинивши всього лише 1 чайну ложку гірчичного порошку в кількох літрах гарячої води, ви зможете відчистити до блиску навіть дуже забруднені пательні, не кажучи вже про посуд.

А для того, щоб отримати ідеальний засіб для чищення ванни та усієї сантехніки, слід ретельно змішати гірчичний порошок порівно з лимонною кислотою і 0,5 частини кукурудзяного крохмалю. Цю суміш кілька тижнів можна зберігати в щільно закритій банці, а перед застосуванням порошок потрібно залити невеликою кількістю гарячої води, нанести на поверхню для чищення і залишити на кілька хвилин.

Горілка (або розведений спирт)

Якщо користь від вживання горілки дуже спірна, то для «органічного» прибирання – це дуже хороший засіб. Тут немає жодних рецептів та пропорцій: просто влийте у розпилювач горілку – і засіб для миття вікон, дзеркал та екрану телевізора готовий. Після використання засобу слід протерти поверхню сухою ганчіркою.

А якщо у ванній з’явився грибок чи фіранка покрилася цвіллю, це теж не біда: просто побризкайте поверхню горілкою і залиште на півгодини, після чого ретельно протріть губкою або щіткою.

Нашатирний спирт (аміак)

Для того, щоб видалити краплі жиру у духовці, слід змочити стінки нашатирним спиртом і через півгодини протерти оброблену поверхню вологою ганчіркою. Відмивати залишки аміаку потрібно доти, доки повністю не вивітриться увесь запах спирту.

Якщо ж духовка дуже забруднена, і краплями аміаку тут не обійтися, то є дієвий спосіб для очищення всієї духової шафи. Спершу слід нагріти духовку до 150 градусів, а на її дно поставити форму для випікання з водою. Після того, як вода закипить, вимкніть духовку, а на верхню решітку поставте невеличку склянку нашатирного спирту і залишіть його разом з водою на 5-6 годин всередині. Пізніше витріть увесь жир із стінок духової шафи вологою ганчіркою.

Увага! Під час роботи з нашатирним спиртом обов’язково користуйтеся гумовими рукавичками і намагайтеся не вдихати його випари, працюйте при відчиненому вікні. А якщо ж ви маєте проблеми із здоров’ям (особливо із дихальною системою), то краще повністю уникайте прибирання за допомогою аміаку.

І навіть одяг можна відбілити без хімії!

Для цього розчиніть 1 ч. ложку 3%-го перекису водню у 2 л теплої води. Замочіть білі речі у розчині, перемішуючи одяг через кожні 5 хв. для рівномірного відбілювання. Потім слід прополоскати одяг у чистій воді.

А, щоб позбутися жовтих плям, слід змішати оцет та воду в пропорції 1:2 і замочити одяг на 20 хв. За цей час змішайте 1 ст. ложку перекису водню, 1 ст. ложку солі та півсклянки соди. Витягніть одяг з води, нанесіть суміш на плями та залишіть на 20 хв., після чого періть одяг, як зазвичай.

І наостанок – ще кілька секретів

1. Очистити сантехніку від іржі, мильних і вапняних плям допоможе «Кока-кола» або «Пепсі».

2. Відполірувати меблі до блиску можна за допомогою такого розчину: 1 ч. ложку оливкової олії змішати з 100 мл свіжого лимонного соку.

3. Користуйтеся ганчірками з мікрофібри, адже за їхньою допомогою не сильно забруднені поверхні можна відчистити навіть без використання мийних засобів.

Вдалого прибирання!