На Львівщині морква та буряк – найдешевші в Україні

За даними моніторингу цін, на 30.03.2017, порівняно з іншими регіонами України, ситуація на споживчому ринку області була такою:

В області вищими за середні по Україні були ціни лише на 4 із 25 товарів, що обстежують, а саме: на яловичину (23 місце), свинину (14 місце), яйце куряче (13 місце) та дизпальне (15 місце).

Нижчими за середні по Україні були ціни на 21 товар, а саме: моркву та буряк (1 місце – найнижча ціна в Україні), хліб з борошна 1 ґатунку (9 місце), хліб житній, житньо-пшеничний (14 місце), рис (17 місце), сало (12 місце), сир м’який та ковбасу варену (9 місце), цибулю (8 місце), птицю (тушки курячі), масло вершкове жирністю 72-73% та цукор (7 місце), борошно пшеничне вищого ґатунку та капусту (6 місце), сметану (5 місце), молоко жирністю 2,5% (4 місце), макаронні вироби та крупу гречану (3 місце), олію соняшникову та картоплю (2 місце), бензин марки А-95 (11 місце).