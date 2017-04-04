Музей Шептицького візьме участь в «Арсеналі Ідей» у Києві

Уже завтра Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького вирушає до Києва для участі у щорічному святі для дітей та дорослих – Арсенал Ідей

Про це Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького повідомляє на своїй facebook-сторінці

Для гостей свята, яке триватиме з 5 до 9 квітня, музейники підготували спеціальну програму – майстер-класи та творчі завдання, які допоможуть більше дізнатися про музей.

Щодня з 11.00 до 20.00 усі охочі матимуть нагоду дізнатися більше про героїв українського мистецтва – художників, поетів, репортерів, священиків, мучеників, графіків, – силою і зброєю яких були пензлик, різець та фарба, а щитом – папір, полотно та книга!

Щодо майстер-класів, то на них навчать створювати геройську торбинку з допомогою вибійки, творитимуть і друкуватимуть бофони – грошові документи українських воїнів-повстанців.

Докладніше – на сторінці події. https://www.facebook.com/events/257799181348511/