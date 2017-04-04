Молоді гурти запрошують долучитися до відбору на фестиваль «Тарас Бульба»

Стартує відбір учасників на фестиваль «Тарас Бульба – 2017»

14-16 липня 2017 року на стадіоні «Спартак» у місті Дубно Рівненської області відбудеться легендарний рок-фестиваль «Тарас Бульба».

Цей захід називають фестом-легендою або ж «знаком якості», через який проходить безліч молодих виконавців. Ось уже 26 років концепція фестивалю не змінюється. Головною ідеєю фестивалю, як і раніше, залишається підтримка молодих гуртів. Головною умовою участі у конкурсній програмі – виконання україномовної рок-музики у всіх її напрямках та стилях.

УМОВИ ВІДБОРУ учасників у конкурсну частину фестивалю.

На фестиваль буде відібрано загалом 14 гуртів: 3 гурти проходитимуть відбір шляхом голосування у соцмережі, 11 команд відбере компетентне журі.

Із 3 по 30 квітня, відбудеться голосування на сайті фестивалю. Гурт, який за результатом цього голосування набере найбільшу кількість голосів, запросять на фестиваль. Голосувати можна буде лише за умови наявності у користувача облікового запису у ВК або ФБ за посиланням: http://tarasbulba-fest.kiev.ua/voting/

20 найкращих гуртів за підсумками голосування (крім переможця) змагатимуться далі. З 1 по 10 травня пройде голосування серед цих команд у нашій офіційній спільноті у ВК. Гурт, який набере найбільшу кількість голосів у цьому голосуванні, отримає право виступити у конкурсній програмі фестивалю.

▪Ще одного учасника відберуть за результатами голосування на офіційному каналі фестивалю на YouTube (з 1 квітня по 10 травня). Гурт, кліп якого набере найбільшу кількість лайків, запросять на фестиваль (дизлайки ігноруються). Канал розміщується за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC9So0lt74FEuLqG82N7v..

Решту 11 команд відбере компетентне журі у складі Віталія Міщука, Влада Ляшенка, Олексія Казанцева, Юрія Журавля, Олександра Піпи, Дениса Плахтія.

Остаточний результат відбору серед конкурсантів оприлюднять по закінченню голосування.