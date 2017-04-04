Львівські братські студії запрошують на майстер-клас із писанкарства

8 квітня 2017 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться майстер-клас із писанкарства

Організатор заходу – Львівські братські студії, що діють при Покровському кафедральному соборі м. Льова. Майстер-клас проводитиме відома львівська майстриня Ірина Кметь.

Програма заходу:

14:30 – молебень перед початком всякого доброго діла в Покровському соборі (вул. Грушевського, 2)

15:00 – початок майстер-класу (Наукова бібліотека ЛНУ імені І. Франка, вул. Драгоманова, 5).

Учасникам необхідно мати:

– писачок;

– яйця курячі (бажано білі) 1-2 шт.;

– олівець простий;

– свічки-«таблетки» 1-2 шт.

Участь безкоштовна, але потребує реєстрації. Зареєструватися можна тут.

Захід відбувається за підтримки Високопреосвященного митрополита Львівського і Сокальського Димитрія (УПЦ КП).

Координатор акції – Ма рія Сидір (096 450 4000)