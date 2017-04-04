Львівські братські студії запрошують на майстер-клас із писанкарства

8 квітня 2017 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться майстер-клас із писанкарства
Організатор заходу – Львівські братські студії, що діють при Покровському кафедральному соборі м. Льова. Майстер-клас проводитиме відома львівська майстриня Ірина Кметь.
Програма заходу:
14:30 – молебень перед початком всякого доброго діла в Покровському соборі (вул. Грушевського, 2)
15:00 – початок майстер-класу (Наукова бібліотека ЛНУ імені І. Франка, вул. Драгоманова, 5).
Учасникам необхідно мати:
– писачок;
– яйця курячі (бажано білі) 1-2 шт.;
– олівець простий;
– свічки-«таблетки» 1-2 шт.
Участь безкоштовна, але потребує реєстрації. Зареєструватися можна тут.
Захід відбувається за підтримки Високопреосвященного митрополита Львівського і Сокальського Димитрія (УПЦ КП).
Координатор акції – Ма рія Сидір (096 450 4000)