Львівщина та Фінляндія розвиватимуть економічну співпрацю 

Львівська область та Фінляндія планують розширити економічну співпрацю. Основними напрямками для розвитку відносин стануть енергоефективність, відновлювана енергетика, альтернативні види палива, торгівля, освіта та ІТ-технології.

Це сьогодні, 4 квітня, обговорили на зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка та Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндії в Україні Юха Віртанен.

Голова ОДА привітав гостя зі 100-річчям незалежності Фінляндії, а також 25-ю річницею відновлення дипломатичних відносин між Україною та Фінляндією.

Олег Синютка відзначив значне пожвавлення економіки на Львівщині впродовж останнього часу: «Лише минулого року в області ми відкрили 50 підприємств, а вже цьогоріч відкриваємо по два підприємства щотижня».

За його словами, лише вчора у Буську відкрили підприємство із нідерландськими інвестиціями «Галіція Грінері», а вже цього четверга відкриють ще одну фабрику у Радехові. І такий графік розпланований щонайменше до травня. Олег Синютка також звернув увагу, незважаючи на такі успіхи, область досі не має жодного підприємства із фінськими інвестиціями.

Серед потенційних галузей для подальшої співпраці, посол назвав паливно-енергетичний сектор, зокрема розвиток біоенергетики, освіту, ІТ-проекти. Відзначимо, що у складі іноземної делегації також були представники компаній, котрі вже працюють в Україні і мають намір розвивати свій бізнес на Львівщині. Серед них – компанії, що працюють у галузі інвестування, хімічної промисловості, харчування, страхування бізнесу, машинобудівній галузі.

Олег Синютка також запевнив гостей, що сьогодні Львівщина є безпечним регіоном для інвестицій. «Підтвердженням цього є те, що іноземні компанії в області сьогодні активно працюють над розширенням свого виробництва, – додав він. – Ми пропонуємо вам ті втрати, які Фінляндія несе через розрив торгівельних стосунків із Росією, компенсувати тут в Україні, і зацікавлені у пожвавленні економічної співпраці».

Юха Віртанен також розповів про наміри щодо призначення почесного консула Фінляндії в Україні. За його словами, саме Львів може стати найкращим містом для цього.

На завершення розмови голова ОДА також запропонував панові Послу організувати на території області урочисті заходи з нагоди 100-річчя незалежності Фінляндії.