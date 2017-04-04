Інженера комісія не погодила лізинг на придбання пресувального обладнання за мільйон євро

Сьогодні, 4 квітня, під час засідання інженерної комісії Львівської міської ради не погодила договір лізингу на придбання нового пресувального обладнання, яке може обійтися місту в близько мільйона євро.

Про це повідомив заступник голови інженерної комісії Львівської міської ради Віталій Свінціцький, який ініціював блокування питання.

Зокрема, депутат розповів, які «перспективи» від такої угоди змалювала перед представниками комісії керівник юридичного управління міськради Гелена Пайонкевич. Це можливість першим внеском оплатити 70% вартості обладнання, загальна вартість якого – понад 960 тисяч євро. Також у цю суму входить його монтаж.

Утім, за словами Віталія Свінціцького, є ще суто практична складова цього питання, що поставила під сумнів таку «покупку». Він наголосив, що обладнання отримає скандальне ЛКП «Львівспецкомунтранс», що є неприпустимим.

«Ми сьогодні не маємо права видавати мільйони з бюджету на потреби цього підприємства, до діяльності якого є питання і в громади, і в депутатів, і в прокуратури. Нагадаю, що уже три місяці на Рясному цілодобово вартують містяни, щоб не уможливити запуск пресу на території «Сільмашу». Також не запущено жодного «пресу» і на майданчиках в інших мікрорайонах, бо мешканців виступають проти їх роботи».

Відтак, поки виконавча влада не вийшла на нормальний діалог з громадою, про жодні пресувальні лінії не має йтися.

«Саме тому я запропонував своїм колегам не підтримувати цей договір. Так, місто може зараз витратити майже мільйон євро на нове пресувальне обладнання. Але з огляду на нинішню ситуацію у Львові, суспільне збурення, є велика підозра, що воно простоюватиме. Ми не можемо дозволити собі таке дороге обладнання, яке найближчим часом не запрацює і не допоможе вирішити сміттєву кризу у Львові», – пояснив Свінціцький.