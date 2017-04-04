Директор одного із львівських підприємств “відмила” понад півмільйона гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, викрили схему легалізації (відмивання) більше ніж півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України директору одного з підприємств, котра, отримавши від іншого підприємства кошти в сумі 517 тисяч гривень як передоплату за постачання 44 тонн цукру, перерахувала їх на особистий рахунок свої матері та у подальшому використала на власні потреби. У такий спосіб директор легалізувала кошти, одержані злочинним шляхом.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Суд обрав для зловмисниці міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. На даний час правоохоронці проводять оперативно-слідчі заходи для забезпечення відшкодування завданих збитків. Триває досудове розслідування.