Дім Франка запрошує львів’ян на весняно-поетичну передвеликодню толоку

Цьогорічну толоку Музей Франка хоче провести разом з відданими львів’янами, які прагнуть долучитися до спільної справи – розвитку культурного простору міста і, зокрема, музею.

Передвеликоднє прибирання проведуть під егідою свого патрона – Івана Франка. Великдень для письменника мав дуже велике значення і, зрозуміло, й приготування до нього також. Отож разом прибиратимуть територію, висаджуватимуть нові саджанці та квіти, але все це відбуватиметься не просто так, а під супровід Франкової поезії.

А опісля, як годиться після важкої праці, – відпочинок і чаювання.

Крім того, під час заходу всі охочі зможуть декламувати улюблені вірші Івана Франка.

Толока відбудеться 6 квітня, у четвер, на території Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (вул. Івана Франка, 150-152).

Розпочнеться захід об 11.00. Ініціатор заходу, директор музею Богдан Тихолоз, окреслить «фронт» робіт, а відтак всі разом прибиратимуть територію навколо музею, садок та висаджуватимуть кущі й квіти. За спогадами доньки письменника Анни, Іван Франко любив прикрашати подвір’я навколо свого будинку: «Кругом хати насадив яблуні і груші, і вишні, а попри стежки – корчі порічок, аґрусу та малини».

Метою заходу є залучення молодої української енергії та сили до облаштування території музею, усвідомлення персональної відповідальності за стан довкілля та виховання почуття гармонії співіснування людини-природи-поезії.

Для того, щоб більше заохотити людей до праці, усім учасникам гарантують безплатну екскурсію, добрий настрій та приємне товариство.

Програма толоки:

11:00-11:05 – вступне слово;

11:10-13:00 – прибирання території музею;

13:00-15:00 – висаджування кущів і квітів;

15:00 – закриття заходу, чаювання у Франковій світлиці.

Толоку організовують за підтримки міської програми озеленення «З нами місто розквітає» (http://city-blooms.com.ua).