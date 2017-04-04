30 квітня на Львівщині оберуть голів трьох ОТГ

30 квітня на Львівщині обиратимуть депутатів та голів у трьох об’єднаних територіальних громадах – Великолюбінській селищній Городоцького району, Магерівській селищній Жовківського району і Розвадівській сільській Миколаївського району.

Як повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Федір Алєйніков, цього дня виборці також оберуть Чишківського, Винничківського, Пасіки-Зубрицького і Кротошинського старост сіл Давидівської сільської громади Пустомитівського району. Окрім того, 30 квітня відбудуться проміжні вибори депутата Бісковицької сільської ради Самбірського району.

Зазначимо, 2 квітня вже обрали 10-х старост сіл Мостиської міської об’єднаної територіальної громади.