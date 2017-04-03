Уночі синоптики прогнозують дощ і грозу

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4 квітня вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень – без істотних опадів. Уночі та вранці буде туман видимістю 200-500 м. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 5-7° тепла, вдень – 17-19° тепла.

5 квітня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень – 14-19° тепла.

6 квітня прогнозується вночі короткочасний дощ. Удень часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла.