У «Знесінні» встановили дерев’яні ящики з розсадою

У суботу в рамках проекту Park Znesinnya Vineyard & Urban Garden активісти громадської організації «За ЕКОрозвиток» встановили у парку «Знесіння» перші дерев’яні ящики з розсадою. У планах – подальше облагородження парку.

Як повідомили в ГО «За ЕКОрозвиток», всього встановили чотири контейнери, два з яких уже засадили рослинністю. Серед насаджень – розмарин, чебрець, фіалки та суниці.

«У рамках проекту «Громади в дії» в парку «Знесіння» будемо встановлювати ще такі ящики з розсадою. Маємо за мету зробити так, щоб згодом львів’яни могли самостійно висаджувати свої рослини у цих ящиках», – розповіла координатор ГО «За ЕКОрозвиток» Діана Попфалуші.

Додамо, що ініціатори облагородження парку «Знесіння» також висадили на його території 25 саджанців малини, а через тиждень планують встановити 6 нових лавок. Більше про діяльність ГО «За ЕКОрозвиток» можна дізнавайтеся на facebook-сторінці спільноти.