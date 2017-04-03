У Шевченківському гаю відновили монаший цвинтар

У неділю, 2 квітня, відбулося освячення каплиці й оновленого монастирського цвинтаря Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ, яка розміщена на території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові («Шевченківський гай»). Освячення здійснив Архиєпископ і Митрополит Львівської Архиєпархії УГКЦ Ігор Возньяк.

У церкві Софії – Премудрості Божої, яка є головним храмом монастиря, відбулася Божественна Літургія, а після цього урочиста процесія вирушила на монастирський цвинтар, який тривалий час стояв у занепаді.

Митрополит Андрей Шептицький заклав на території Лаври монаший цвинтар 24 вересня 1930 року. Незважаючи на особливе значення цього місця, за радянської влади цвинтар зруйнували, а згодом колишнє керівництво музею взагалі почало засипати цвинтар сміттям.

4 липня 2016 року у Свято-Іванівській Лаврі було встановлено хрест на місці монастирського цвинтаря, що стало першим кроком до відновлення історичної справедливості.

На освячення відновленого цвинтарю та каплички прийшло більш ніж сотня львів’ян. Архиєпископ і Митрополит Львівської Архиєпархії УГКЦ Ігор Возньяк у своєму зверненні зауважив, що нині бракує пошани до таких святих місць. Отець Юстин розповів, що відновленню цвинтарю передували великі дискусії, потім знайшлися меценати – і цвинтар відновили. А директор Музею народної архітектури та побуду ім. Климентія Шептицького Роман Назаровець зазначив, що відновлений монаший цвинтар стане особливим для музею місцем.

На монашому цвинтарі висадили туєву алею у пам’ять про воїнів, які поклали свою життя за волю України в російсько-українській війні.

Нагадаємо, Свято-Іванівську Лавру Студійського уставу УГКЦ 1927 року заснував Митрополит Андрей Шептицький. Лавра Святого Йоана Хрестителя у Львові розміщена на території Музею народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького, який у народі відомий, як «Шевченківський гай» (вул. Чернеча Гора, 1).