У Самборі освятили пам’ятник загиблому учасникові АТО

У понеділок, 3 квітня, відбулось освячення надгробного пам’ятника загиблому бійцю 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», кавалера ордена «За мужність» ІІІ ступеня, активного учасника подій Євромайдану, активіста студентської революції в НМУ Володимирові Юричку.

Пам’ятник освятили в день народження воїна, якому сьогодні виповнилося б 23 роки, на кладовищі в Самборі.

На урочистому відкритті й освяченні пам’ятника були присутні рідні, друзі, військові побратими Володимира, представники обласної та районної влади, а також небайдужа громадськість.

«Жоден із нас не знає, де його зупиниться життя, але кожен обирає власну дорогу, живучи на землі. Володя Юричко обрав свою – дорогу правди і справедливості, – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. – Він назавжди залишив слід в історії українського народу і у серці кожного із нас».

Рішенням Самбірської міської ради від 9 вересня 2014 року ім’ям Володимира Юричка названо міську середню школу № 3,та одну із вулиць міста. Також Володимиру Юричку присвоєно звання Почесного громадянина Самбора.

Довідково. Володимир Юричко був учасником захисту Майдану впродовж усього часу протесту, включно з подіями на вулиці Грушевського. Був співзасновником Наукової сотні Майдану, активно брав участь у медичній акції «Медицина не мішень» із захисту медичних волонтерів від свавілля силовиків. Співорганізатор Медичної революції в НМУ імені Олександра Богомольця, керував самообороною НМУ під час проходження перевірки комісією МОЗ України.

Від травня 2014 – медик-доброволець батальйону «Айдар». Працював санітаром на передовій, пізніше – помічником кулеметника. У липні-серпні став кулеметником розвідувально-диверсійного загону. Загинув у бою з терористами 13 серпня 2014 року разом з іншими солдатами «Айдару».