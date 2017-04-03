У неділю львів’яни молились за визволення України

У Львові відбулась загальноміська молитва за визволення України. Участь у молебні взяли представники всіх конфесій міста і області

У неділю, 2 квітня, біля фігури Божої Матері, що на проспекті Свободи, відбулась загальноміська екуменічна молитва за визволення України. Цю ініціативу прийняли на засіданні Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, і такі міжконфесійні спільні молитви відбулись не тільки у Львові та Києві, а й по всій Україні та діаспорі.

«Ми зібрались на заклик Всеукраїнської Ради Церков, релігійних організацій, на звернення, яке підписали очільники усіх Церков України, щоб звершити молитву за визволення України від агресора і за перемогу. Ми звершуємо свою молитву у одноголоссі з Києвом. Молитва багато може здійснювати перед Богом. Нема іншого знаряддя, як простягнути наші руки до Бога у час найбільших випробувань для нашого українського народу. Віримо в те, що перемога буде за нами», – зазначив Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).

«Хочу від імені усіх тут присутніх львів’ян подякувати за піднесені молитви до Богородиці, до Господа Бога, з проханнями за те, чого ми найбільше у ці дні просимо. Хочу усім нам побажати, щоб Господь подарував цей довгоочікуваний мир у наші серця, і тільки після того ми будемо мати мир у нашому місті, в нашій державі. Нехай кожного з нас благословляє Господь своєю ласкою, нехай наповнює нас тим духом, щоб кожен з нас йшов посеред людей і ніс добро», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови».

«Ми завтра будемо тримати усі суворий одноденний піст. Цей одноденний суворий піст у наміренні визволення України від агресора», – додав Владика Димитрій.