У Брюховичах жінка палила траву і спалила власний сарай (фото)

Пожежа сталася у Брюховича, по вулиці Озерна, близько 19-ї години сьогодні. Як повідомляють на facebook-сторінці спільноти «Варта-1», жінка – власниця сараю – підпалила траву, від чого зайнялася нежитлова будівля. Пожежники прибули на виклик, проте вогонь устиг знищити сарай.

Нагадаємо, вчора селі Межиріччя Сокальського району через спалювання трави згоріло 5 нежитлових будівель.

За минулий тиждень в екосистемах Львівщини вже зафіксовано близько пів сотні випадків загорань сухої трави та чагарнику. Такі пожежі можуть спричинити травмування людей, знищення майна та завдати масштабної шкоди довкіллю.

Начальник ГУ ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський сьогодні вкотре закликав населення не спалювати суху траву.

«Закликаю вас дотримуватися елементарних вимог безпеки під час перебування на природі, дачній ділянці, приватному житловому секторі. Намагайтеся господарювати так, щоб на вашій ділянці було якнайменше сміття, а купи скошеної трави, зрізані або сухі гілки краще відразу перенести на смітник», – зазначив С. Дмитровський.

Він нагадав, що заборонено розпалювання багать для спалювання сухого листя, сміття на територіях, прилеглих до житлових будинків, дач, садових ділянок, на відстані, менше 15 м від будівель. Забороняється також розводити багаття у вітряну погоду.

Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових масивів, газо- та продуктопроводів. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко. Окрім того, коли горить суха трава у лісовій зоні, то через відсутність під’їзних шляхів рятувальникам дуже нелегко своєчасно дістатися на місце загоряння. Ускладнює гасіння й відсутність поблизу пожежних вододжерел. У населених пунктах таке «господарювання» теж ні до чого доброго не призводить: спалення сухої трави, листя на присадибних ділянках переростає у неконтрольоване горіння, часто загрожує знищенням будівель та споруд житлового сектору.

Небезпечними є такі пожежі і для водіїв автотранспорту. Через дим на автодорогах погіршується видимість, що може стати причиною дорожньо-транспортних пригод.

У разі виникнення пожежі – негайно повідомте про загоряння за телефоном 101.