Поляки цікавляться зеленим туризмом на Львівщині

Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації співпрацюватиме з відділом промоції, туристики і міжнародної співпраці міста Мальборк і департаментом туризму та промоції Поморського воєводства у сфері популяризації туристичної Львівщини в Республіці Польща.

Про це домовилися у вихідні на міжнародній туристичній виставці «Free Time Festiwal 2017» у польському місті Гданськ, де Львівщина представляла свій туристичний потенціал, курортні комплекси та пропозиції зеленого туризму.

«Польських туристів активно цікавили наші агросадиби, до стенда Львівщини підходили сотні активних мандрівників, які розпитували про велошляхи, екостежки та відпочинок з дітьми. Ми також зацікавили місцеву пресу й вже досягнуто домовленостей зі спеціалізованим польським виданням про промоційний матеріал», – повідомила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

Вона також зазначила, що в день відкриття «Free Time Festiwal» відвідувачам презентували, туристичне промо-відео про Україну, презентації Львівщини, Карпатського регіону та курортних комплексів області. Відтак весь період роботи туристичного стенда Львівщини, гостей пригощати смаколиками та натуральними наливками зі Львова, а також розважали традиційною українською музикою від дрогобицьких музикантів.

Сам формат події передбачав участь у діловій програмі та презентацію Львівщини для прямих туристів і ЗМІ. Участь Львівщини у щорічній дводенній виставці «Free Time Festiwal» відбулась за підтримки Консульства України в Гданську та завдяки активній співпраці із туристичним бізнесом.