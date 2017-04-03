Олег Синютка подякував Вєславу Мазуру за роботу

Сьогодні, 3 квітня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Вєславом Мазуром у зв’язку із завершенням його каденції.

Очільник області подякував Генеральному консулові за вагомий внесок у зміцнення дружніх стосунків між Україною та Польщею, незважаючи на ряд провокацій, які здійснили зловмисники для погіршення відносин, зокрема акту вандалізму у Гуті Пеняцькій.

Сторони також обговорили питання збереження історичної спадщини на території обох держав.

«Дуже сподіваюся, що активна співпраця зі Львівщиною, продовжиться і в майбутньому», – зазначив Олег Синютка.

Голова ЛОДА також подякував Вєславу Мазуру за послідовну позицію в підтримці територіальної цілісності України та за активне сприяння у питанні візової лібералізації держави. Він вручив Вєславу Мазуру подяку за працю та професіоналізм і побажав подальших кар’єрних успіхів.

У свою чергу Вєслав Мазур зазначив, що Польща завжди підтримувала Україну на шляху її прагнення вступу в ЄС.