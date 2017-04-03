На сцені Львівської філармонії відкриють першу в Україні щорічну Академію оркестру «INSO-Львів»

Проектом 8 квітня на сцені Львівської філармонії «Симфонічні перлини Відня» відкриваємо першу в Україні щорічну Академію оркестру «INSO-Львів», яка стане платформою для формування та підготовки якісно нового музиканта симфонічного оркестру. Про це інформує прес-служба філармонії.

Цей концерт унікальний тим, що на одній сцені, в одному оркестрі разом із досвідченими музикантами оркестру «INSO-Львів» під батутою відомого віденського диригента Георга Кугі, виступатимуть учні Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької віком від 11 до 17 років, які отримають можливість музикувати пліч-о-пліч зі своїми старшими колегами і виконати разом із ними ключові твори в історії класичної музики, а також акомпанувати досвідченому й надзвичайно талановитому солістові – Андрієві Драгану.

В програмі концерту:

Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра до опери «Милосердя Тіта»

Вольфганг Амадей Моцарт. Eine kleine Nachtmusik

Вольфганг Амадей Моцарт. Фортепіанний концерт № 6

Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра до опери «Чарівна флейта»

Йозеф Гайдн. Симфонія № 101 («Годинник»)

Ексклюзивний медіа партнер – Радіо Люкс. Концерт проходить за спонсорської підтримки канадського мецената українського походження пана Ричарда Козака.

Гостинно приймає Vintage Boutique Hotel.

Довідка.

Георг Кугі — австрійський диригент, випускник Музичного університету Відня. Розпочав кар’єру у 1985 році. Регулярно гастролює по всій Європі, а також у Мексиці, Канаді та Кореї, та бере участь у заходах і фестивалях. З 1994 року працює професором з теорії музики, хору та оркестру в Музичній гімназії у Відні. Георг Кугі довгі роки керував Міжнародною Дунайською філармонією, співзасновником якої він є. Також був керівником словенського оркестру Жойнессе, а з 2013 року — став першим гостьовим диригентом оркестру INSO-Львів.

Андрій Драган — українсько-швейцарський піаніст, уродженець Львова. Випускник Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької та Музичної Академії м. Базеля (Швейцарія). У 2008 році перемагає на конкурсі Prix Credit Suisse Jeunes Solistes (Швейцарія). Нагороджений срібною медаллю Академії Мистецтв України. Учасник багатьох міжнародних фестивалів. Виступає у країнах Європи, США та Японії із сольними концертами та у супроводі симфонічних оркестрів, зокрема, Львівського академічного оркестру «Віртуози Львова», «INSO-Львів», «Il Mosaico», Симфонічного оркестру Базельської Академії.