МВФ виділить Україні черговий транш

Рада директорів МВФ погодила виділення Україні чергового траншу в розмірі близько мільярда доларів США. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

«Це рішення – чітке визнання прогресу реформ в Україні», – зазначають у МЗС.

«Уперше в історії відносин України з МВФ наша держава отримала четвертий транш в рамках однієї Програми розширеного фінансування МВФ. Ми спільно створили цю історію успіху і, вірю, продовжимо співпрацю з метою виведення України на стійкий тренд зростання», – прокоментував виділення траншу президент України Петро Порошенко.

«Наш успіх на внутрішньому фронті реформ, а також міжнародна єдність і солідарність – це найкраща відповідь на триваючу агресію Росії та спроби дестабілізації України з боку Кремля», – додав Порошенко.