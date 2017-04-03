Міськрада потребує начальника управління молоді та спорту Львівської міської ради

У Львівській міськраді оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Прийом документів триватиме до 30.04.2017 року.

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

Додаткові вимоги:

досвід реалізації проектів в галузі молоді та спорту;

співпраця з молодіжними громадськими організаціями відповідного спрямування.

По довідки звертатися: м. Львів, пл. Ринок, 1, кім. 215а; тел.: 297-59-96.