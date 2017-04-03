Львівська школа «Надія» долучилася до загальнонаціонального проекту «Школа Енергії»

В Україні триває загальнонаціональний проект «Школа Енергії», який реалізує Асоціація «Енергоефективні міста України» за підтримки проекту «Створення енергетичних агентств в Україні», що його впроваджує компанія «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ», за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.

Метою проекту є підвищення енергоефективності й енергозбереження в школах шляхом проведення енергетичних моніторингів для підняття рівня обізнаності школярів про витрати енергії та передачі їм технічних знань з питань споживання енергії.

Загалом для участі в проекті відібрали 15 українських шкіл, серед яких Львівська спеціалізована школа «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю.

Учасників обрали на конкурсній основі серед тих шкіл, які брали участь у першому етапі. Щоб бути допущеними до відбору, вони мали відповідати певним обов’язковим критеріям, серед яких: успішна робота на першому етапі проекту «Школа Енергії», наявність творчих і змістовних ідей для другої стадії, залучення менеджера з енергетичних питань у складі місцевої міської ради, можливість реалізації усіх запланованих заходів з енергетичного менеджменту у конкретній школі тощо.

Енергетична команда «Надія+», сформована з учнів 8-их класів школи «Надія», отримала методологію здійснення шкільного енергетичного менеджменту та доступ до програмного продукту uMuni та розпочала щоденний моніторинг показників енергоспоживання. Учасники енергокоманди проводять енергоаудити в своїх домівках та впроваджують енергоменеджмент у побуті.

Енергокоманда «Надія+» активно ділиться набутим досвідом з навчальними закладами м. Львова, Львівської області та інших регіонів України шляхом проведення майстер-класів та тренінгів під керівництвом вчителя-куратора проекту Мар’яни Боднар.

Колектив школи «Надія» активно впроваджує шкільний енергоменеджмент та поширює досвід у місцевій громаді та в інших навчальних закладах.