Затримано двох грабіжників, причетних до нападу на ювелірний магазин у Львові

Про це сьогодні, 3 квітня, під час брифінгу повідомили начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа і начальник Управління карного розшуку полковник поліції Сергій Богданов.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетні раніше судимі 50-річний уродженець Донецької області та 30-річний мешканець Черкащини.

Зловмисники проживали в орендованих квартирах у місті Біла Церква й у Черкасах. Правоохоронці затримали їх за місцем проживання 1 квітня та вилучили речові докази.

Уродженець Донецької області мав спільників в багатьох містах України.

«На їхній совісті – ще чотири напади. Діяльність цих груп була досить продумана. Ті, хто разом працював, після злочину роз’їжджалися в різні міста України, і в тих місцях, де проживали, вони ніколи нічого не скоювали», – зазначив Валерій Середа.

«Після вчинення розбійного нападу були задіяні практично всі оперативні можливості нашої області. Ми того самого дня встановили, якою машиною вони пересувалися, якою маршруткою – і так змогли встановити їх особи та затримати», – розповів начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, 22 березня, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря ЛШМД про те, що до них із пораненням ноги доставлено 41-річного львів’янина, охоронця ювелірного магазину. Як з’ясували працівники поліції, близько 13.00 у ювелірний магазин на вулиці Городоцькій увійшли двоє невідомих із прикритими обличчями, поранили в ногу охоронця пострілами з невстановленої зброї, розбили вітрину, забрали звідти коштовності, після чого втекли. Попередня сума завданих збитків – 200 тисяч гривень.

Також львівські правоохоронці затримали ще чотирьох зловмисників, причетних до розбійних нападів у Львові й області, скоєних із погрозою застосування зброї. Встановлено, що двоє з них є мешканцями Львівської області, один львів’янин і один – мешканець Кіровоградської області. У них правоохоронці вилучили знаряддя скоєння злочину та інші речові докази.