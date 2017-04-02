У Львові відбудеться флеш-моб на підтримку людей з аутизмом

У понеділок, 3 квітня, у Львові пройдуть громадські заходи у підтримку людей з аутизмом

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зокрема о 13:30 від Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Марії Покрови І-ІІІ ступенів, вул. Личаківська, 35 розпочнеться громадська хода.

О 14:00 у сквері навпроти Львівської облдержадміністрації (вул. Винниченка, 18) відбудеться флеш-моб «Рука підтримки людям з аутизмом» за участю дітей з розладами спектру аутизму, запуск повітряних кульок, виступи танцювальних гуртів, боді-арт, виступ мімів.

Основна мета акції – донести інформацію до громадськості про розлади спектру аутизму, що аутизм – це не вирок, це всього лише діагноз, своєчасне визначення якого в більшості випадків допомагає вчасно розпочати процеси реабілітації і адаптації.

Нагадаємо, 2 квітня у світі відзначали Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм.

Станом на кінець минулого року у Львівській області зареєстровано 327 дітей, хворих на аутизм, у Львові – 153 дитини. Для порівняння, на кінець 2015 року кількість випадків аутизму по області становила 288 та по Львову – 120 відповідно, що свідчить про суттєве зростання кількості дітей, яким встановлюється діагноз «аутизм».

Для надання фахової допомоги таким дітям створено Львівський обласний центр допомоги дітям з розладами спектру аутизму «Майстерня добра». Про це повідомила головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з дитячої психіатрії Алла Петрів.