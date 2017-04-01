Явка на пробне ЗНО з української мови та літератури на Львівщині становила майже 100%

Сьогодні відбулось пробне ЗНО з української мови і літератури

Явка на пробне тестування з української мови та літератури 2017 у Львівській області становила 98,17%. Із 9786 зареєстрованих учасників на пробне тестування не прийшло 179 осіб.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.

Визначити результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання учасники можуть за допомогою сервісу «Визначити результат».

Опцію розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів..

Учасники тестування можуть внести свої відповіді до онлайнового сервісу до 5 квітня. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та картка учасника будуть розміщені 8 квітня.

Додамо, що роботи перших 100 осіб, які зареєструвалися на пробне ЗНО та оплатили послугу протягом п’яти робочих днів, перевірять екзаменатори.

Наступне пробне тестування відбудеться за тиждень, 8 квітня.