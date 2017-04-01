Уночі у Львові зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, пограбував перехожого

Патрульні оперативно затримали грабіжника

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

Сьогодні вночі на гарячу лінію 102 зателефонував громадянин, який повідомив, що його пограбували на вулиці Виговського. Потерпілий розповів, що до нього ззаду підійшов невідомий, повалив його на землю, приклав до голови предмет, схожий на зброю, та забрав із внутрішньої кишені куртки мобільний телефон.

Усім екіпажам передали опис нападника. Зокрема, що він був одягнений у блакитну куртку і був високий на зріст. Також потерпілий вказав напрямок у якому побіг зловмисник.

Екіпажі патрульної поліції почали обстежувати прилеглі території та помітили на вулиці Яворницького чоловіка, який підходив під орієнтування. Невідомий пришвидшив хід, а коли патрульні попросили зупинитися, почав втікати. Під час втечі чоловік викинув мобільний телефон та сумку чорного кольору. Патрульні наздогнали та затримали підозрюваного. Згодом прибув ще один екіпаж із заявником, який підтвердив, що саме цей громадянин напав на нього.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. У підозрюваного виявили у сумці також предмет, схожий на пістолет. 39-річного чоловіка, який вже відбував покарання за грабіж та погрозу або насильство, заподіяне щодо працівника поліції, доставили у Залізничний відділ поліції. Потерпілий написав заяву.