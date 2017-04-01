У Львові впорядкують кладовища

У Львові Тривають роботи з прибирання та впорядкування кладовищ та прилеглих територій. Фарбують паркани, вивозять сміття.

«Пріоритетною ділянкою для нас зараз є територія поховання бійців АТО, ми закупили бруківку, плануємо зробити тверде й зручне покриття, щоб всі охочі могли підходити до меморіалів. Тако, зараз ми перефарбовуємо хрести, мур головного входу з боку вул. Мечникова, впорядковуємо фундаменти пам’ятників, які просіли після зими. Ми почали реставраційні роботи пам’ятників Волошину, Чучману, Голубовичу, Застирцю. Також ми уклали договір з двома підприємствами для вивозу сміття», – повідомив директор Личаківського кладовища Михайло Нагай.

Зараз до Великодня впорядковують й інші кладовища Львова: прибирають прилеглу територію, цвинтарі, вивозять сміття, про що повідомив Василь Глова, директор ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».