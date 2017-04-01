У Львові відбудеться вечір пам’яті, присвячений священномученику Йосафату Кунцевичу

У вівторок, 11 квітня 2017 року, в Львівській обласній філармонії (вул. Чайковського, 20) відбудеться вечір пам’яті, присвячений священномученику Йосафату.

Духовне слово про св. Йосафата Кунцевича виголосить Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), архиєпископ та митрополит Львівський УГКЦ.

Кантату для хору і струнного оркестру Джеймса Мак-Міллана “Сім слів Христа на хресті” виконають солісти, хор та камерний оркестр заслуженої академічної капели України “Трембіта” під батутом Сергія Якобчука.

Сценографія – народного художника України Мирослава Отковича. Автор проекту – Михайло Перун.

Початок – о 19.00.

Кантата «Сім останніх слів Христа на хресті» написана в 1993 році на замовлення ВВС, а у березні 1994 року відзнята студією для трансляції протягом Страсного тижня. Світова прем’єра відбулась 30 березня 1994 року в храмі Св. Алоїзія (м.Глазго) у виконанні Capella Nova та BT Scottish Ensemble під орудою Алана Тавенера.

Кантата складається з семи частин, що відповідає сімом останнім фразам сказаним Христом на хресті: І – «Отче, відпусти їм, — бо не знають, що чинять вони!»; ІІ – «Оце, жоно, твій син!… Оце мати твоя!»; ІІІ – «Поправді кажу тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в Раю!»; ІV – «Прагну!»; VI – «Звершилось!»; VII – «Отче, у руки Твої віддаю Свого духа!».