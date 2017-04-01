Зоозахисна ініціатива «UAnimals» спільно з фестивалем соціальної реклами «Molodiya Festival» вперше у Львові проведуть Animal Ads Day: покажуть найкращу українську та світову соціальну рекламу про захист тварин.

Місяць тому такий захід провели у Києві, а організатори отримали чимало запрошень від активістів з інших міст і найбільше – зі Львова.

«На київському показі охочі переглянути ролики ледь помістилися в залу, окупувавши навіть сходи і вільну площу перед першим рядом – це очевидна ознака того, що рух на захист тварин вже давно вийшов із маргінесів та став популярною тенденцією для українців. Львів же своїми зоозахисними ініціативами випереджає навіть столицю», – розповідають організатори.

Програма заходу включає роботи-призери міжнародних рекламних фестивалів та українських робіт, котрі потрапляли до шорт-листу «Molodiya Festival».

«Ми покажемо не лише звичну рекламу про захист домашніх і диких тварин. Ми поговоримо і про тих тварин, яких люди називають «сільськогосподарськими». Адже етичне суспільство – це суспільство, яке поважає право на життя усіх живих істот, а не лише обраних. Також нагадаємо, що крім етичних причин, відмовитися від вбивств тварин необхідно і заради екології: м’ясо-молочна та хутряна промисловості прямо впливають на зміни клімату на планеті», – каже співзасновник «Molodiya Festival» Ігор Мельник.

Захід відбудеться 4 квітня у кінотеатрі «Планета кіно» в ТЦ Forum Lviv о 19:00. Сторінка події. Для входу на Animal Ads Day необхідно попередньо зареєструватися.