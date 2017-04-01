У Львові під час благодійної акції збиратимуть кошти для воїнів АТО

Благодійна культурно-мистецька акція «Віддзеркалення щастя», яку організовують для адресної матеріальної допомоги дітям воїнів АТО, відбудеться впродовж 12 – 28 квітня у ТЦ «МАРК».

Участь в акції візьмуть учні 20-ти художніх шкіл та видатні люди Львова у сфері науки, освіти, культури, мистецтва, спорту; громадські діячі.

Захід відбуватиметься у три етапи. Зокрема, 12 квітня о 16.00 у ТЦ Марк (вул. Кн. Ольги, 95) відбудеться перший етап акції. Учні художніх шкіл Львова розпишуть інтер’єрні дзеркала у вигляді великої писанки та створять листівки, видатний діяч Львова додасть своє фото, автограф і напише святкове побажання. Під час урочистого відкриття експозиції, за допомогою розіграшу, діти-учасники визначать свою зіркову пару – видатну людину Львова.

Другий етап – експозиція писанок-дзеркал та листівок, яка триватиме з 12 по 27 квітня, з 12.00 год до 19.00 год у холі ТЦ Марк (вул. Кн. Ольги, 95). Третій етап – благодійний аукціон для допомоги дітям воїнів АТО, який відбудеться 28 квітня о 16.00 год у ресторані готелю Супутник (вул. Кн. Ольги, 116). Під час аукціону відбуватиметься продаж дзеркал-писанок, створених юними львівськими митцями, та листівок від видатних діячів Львова.

«Представлені лоти на аукціоні є добровільним та свідомим громадянським внеском всіх небайдужих людей для допомоги дітям, які сьогодні, залишилися через війну без батьківської опіки», – зазначають організатори.

Детальну інформацію можна отримати на сторінках у соціальних мережах ТЦ «МАРК» та партнера акції – Школи мистецтв Оксани Бондарук.