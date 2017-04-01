У Львові 14-річний підліток вдруге попався під час спроби пограбування

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

У ніч на 1 квітня піший патруль Франківського району отримав виклик, що на прилеглій від них вулиці Симоненка щойно стався грабіж. За лічені секунди інспектори були на місці і затримали особу, на яку вказала потерпіла.

19-річна дівчина розповіла, що на неї зі спини накинулася невідома особа, намагалася душити і вирвати сумку. Дівчина змогла відбити напад зловмисника і одразу викликала поліцію.

Затриманим виявився 14-річний підліток, якого інспектори затримували і раніше за аналогічний випадок. Тоді він повідомив, що його намовили старші хлопці до такого вчинку.

Матір хлопця була неподалік від місця інциденту. Заявницю разом з хлопцем та його мамою доставили у відділ поліції та передали слідчим.