У Львівській політехніці відбудеться Сімейний фестиваль

Мета фестивалю – популяризувати сім’ю як цінність та сприяти у розбудові міцних щасливих стосунків

Упродовж 1-2 травня на кафедрі маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 3, 4 корпус) уже вдруге відбудеться фестиваль «Lviv Family Fest. Територія розвитку стосунків».

Як зазначають організатори, в основі фестивалю – майстер-класи тривалістю 1 год. 15 хв. Планується, що за два дні провідні спеціалісти у сфері сімейного консультування зі всієї України проведуть близько 40 майстер-класів, які будуть поділені на тематичні групи:

– принципи якісних стосунків до одруження;

– період вагітності та народження дитини;

– секрети побудови щасливих стосунків у шлюбі;

– правила ефективного батьківства.

Організатор Фестивалю: ГО «Центр розвитку сім’ї, батьківства та дитини «Тато, мама, я». Співорганізатор – ГО «Платформа розвитку стосунків».