У 2017 році у Львові облаштують нові громадські простори

У Львові активно облаштовують якісні громадські простори у всіх районах міста. Роботи з облаштування громадських просторів у Львові розпочалися з 2015 року. Так у бюджеті розвитку 2015 року на їх облаштування було витрачено близько 6,5 мільйонів, в бюджеті 2016 – вже понад 30 мільйонів, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Ми працюємо над громадськими просторами з 2015 року. Перший наш об’єкт – це вул. Курбаса, коли ми вже працювали в складі ЛМР, а не як активісти.

У 2015 році на громадські простори було виділено 6,5 млн. грн.. Тоді ми зробили 6 громадських просторів. У 2016 році було виділено вже 30 млн. грн. на облаштування громадських просторів», – розповідає Олександра Сладкова, начальник відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку».

В 2016 році було оновлено громадські простори площі та скверу біля Цирку, площі Вишиваного, Вірменський дворик, сквер на роздоріжжі вул. Б. Хмельницького – вул. Височана, сквер Гідності на пр. Червоної Калин,109, пішохідний бульвар на вул. Зубрівській – вул. Морозній, сквер на вул. Чукаріна, сквер на вул. Японській, два сквери на вул. Ряшівській, озеленено площу Музейну силами локального бізнесу. Найвизначнішим для міста стало оновлення простору Синагог, що завдяки міжнародному конкурсу, довгому та відкритому процесу планування, а також наявності частини позабюджетного фінансування не поступається світовим аналогам.

В процесі фіналізації робіт перебуває ще низка просторів: пішохідна алея парку «На Валах», площа Маланюка, сквер на вул. Свенціцького – вул. Стуса, площа Митна, друга черга скверу Гідності, громадський простір на вул. Миколайчука, пішохідна алея на вул. Пулюя, пішохідна алея на вул. Трильовського, громадський простір на перетині вул. Володимира Великого і вул. Тролейбусної, пішохідна алея між вул. Липинського та вул. Лінкольна біля церкви Оріоністів, громадський простір на вул. Широкій, 100. Переважно це роботи з озеленення, монтаж освітлення.

На 2017 рік заплановано реалізувати оновлення площі Кропивницького з дитячим майданчиком біля нього. Створити громадські простори на початку вул. Дорошенка та біля церкви Благовіщення на вул. Пасічній, площу біля церкви Івана Хрестителя на вул. Зубрівській, оновити сквер Сірка на Левандівці, озеленення вул. Лесі Українки.

Триває робота над формуванням завдання та проектуванням площі Галицької, площі Теодора, другої черги оновлення простору Синагог, площі Коліївщини, пішохідної алеї на вул. Гашека, першого громадського простору в Рясне на вул. Генерала Алмазова, простору біля озера на вул. Симоненка, скверу біля колишнього заводу Кінескоп, пішоходизації вул. Руданського та вул. Фурманської.

Цьогоріч місто звертає велику увагу на реалізацію проектів громад в рамках двох потужних проектів: Громади в дії та Громадський бюджет Львова. Це десятки невеликих, але дуже важливих проектів.