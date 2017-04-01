Працівники львівської мерії прибирали місто

Сьогодні, 1 квітня, у Львові триває загальноміське прибирання. Посадовці Львівської міської ради також взяли участь у загальноміському прибиранні в рамках кампанії «З нами місто розквітає». До прибирання долучився і міський голова Львова Андрій Садовий. Спочатку у парку Замарстинівському, який є переможцем Громадського бюджету, згодом – у Левандівському парку.

Нагадаємо, сьогодні в місті прибирають парки та лісопарки, зелені зони і сквери, вулиці та прибудинкові території, очищають береги водойм та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. У рамках заходу планують прибрати від сміття понад 700 га зелених зон міста, висадити значну кількість дерев та кущів.

Львівські комунальні підприємства забезпечили основний реманент і транспорт для вивезення зібраного сміття.

Як повідомляли в управлінні екології, загалом до міського прибирання має долучитись понад 3 тисячі осіб. Деякі території прибирали протягом тижня. До прикладу, у четвер відбулась велика толока у парку «Знесіння», в якій взяло участь понад 1 тис студентів.

Триває весняна пластова толока у Левандівському парку – прибирають територію парку та висаджують саджанці. До толоки долучився і міський голова Львова Андрій Садовий, який висадив спільно з дітьми ялинку.

«Представники Національної скаутської організації «Пласт» вже не вперше організовують весняну толоку. Метою заходу є залучення молоді до проблем екології, усвідомлення персональної відповідальності за стан довкілля та виховання відчуття гармонії співіснування з природою. Для того, щоб більше заохотити людей до праці, найактивнішим учасникам гарантують квитки у кіно», – повідомляють організатори.

Толоку організовують за підтримки міської програми озеленення «З нами місто розквітає» та громадського діяча від району Левандівки Юлії Хомчин. Фінансово забезпечують проект Ігор Вайда, Будинок клубного типу «Сальвадор Далі».