Понад 40 дерев та кущів висадили патрульні разом з пластунами у Левандівському парку

Понад 30 працівників Управління патрульної поліції у місті Львові, зокрема керівництво, особовий склад та цивільні працівники, незважаючи на вихідний, долучилися до прибирання парку і висадки дерева та кущів.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Вже з 11 години ранку вони«озброїлися» сміттєвими пакетами, рукавичками, садовим інвентарем і приступили до роботи пліч-о-пліч із представниками скаутської організації «Пласт» та культурно-мистецьким центром “Супутник”.

«Ми показуємо власним прикладом, що про місто мають дбати усі. Варто пам’ятати, що чисто там, де не смітять. Насправді ж не важко прибрати за собою після відпочинку. Ми із задоволенням виходимо на толоку і долучаємося до громади», – наголосив начальник патрульної поліції Львова Антон Пузиревський.

Кілька десятків мішків сміття зібрали та понад 40 кущів і дерев висадили. Зокрема Левандівський парк віднині прикрашатимуть жасмин садовий, айва японська, ялівець козацький, кипарисовик горохоплідний, тис ягідний, куляста туя, магнолія падуболиста, гібіскус, слива Пассарді, форзиція, гінкго білоба, барбарис Тунберга, вейгела квітуча та інші екзоти.

Зазначимо, толоку організували за підтримки міської програми озеленення «З нами місто розквітає» .

Нагадаємо, що це вже друга толока за участю патрульних. Минулого року прибирали Сихівський парк.