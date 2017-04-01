На Львівщині  зареєстровано 327 діток-аутистів. Що таке аутизм і які ознаки недуги

2 квітня – Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм

Станом на кінець минулого року у Львівській області зареєстровано 327 дітей, хворих на аутизм, у Львові – 153 дитини. Для порівняння, на кінець 2015 року кількість випадків аутизму по області становила 288 та по Львову – 120 відповідно, що свідчить про суттєве зростання кількості дітей, яким встановлюється діагноз «аутизм». Для надання фахової допомоги таким дітям створено Львівський обласний центр допомоги дітям з розладами спектру аутизму «Майстерня добра». Про це повідомила головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з дитячої психіатрії Алла Петрів

Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму був вперше заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 18 грудня 2007 року і відзначається тепер щорічно 2 квітня. Традиційно під час заходів цього дня використовується символіка блакитного кольору. «Я – вишита блакитними нитками», – кажуть про себе матері особливих дітей.

Аутизм – цє розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку дозрівання синоптичних зв’язків в головному мозку організму дитини, що росте. Цей розлад характеризується вираженим і всебічним дефіцитом спілкування та соціальної взаємодії, досить обмеженими інтересами, а також часто повторюваними діями. Його ознаки виявляються у віці до трьох років. Захворювання має генетичне підґрунтя, його безпосередні причини наразі не відомі, однак своєчасна реабілітація дитини з раннього віку дозволяє у багатьох випадках домогтися певних результатів у соціальній адаптації, що сприяє більш повноцінному життю.

Сучасне значення поняття «аутизм» як хвороби з’явилося у 1938 році, коли австрійський педіатр і психіатр Ганс Аспергер у своїх лекціях з дитячої психології став використовувати термін, вперше введений швейцарським психіатром Ейгеном Блейлером для визначення досліджуваної ним симптоматики.

Ознаки, що мають насторожити:

• Дитина не виявляє цікавості до ігор із дітьми чи рідними або до будь-якої іншої взаємодії.

• Відсутність або затримка мовлення, дитина не повторює за дорослими звуків, не усміхається у відповідь на усмішку, не виявляє емоцій за допомогою міміки у віці понад 9 місяців, можлива відсутність дитячого лепетання у віці 12 місяців, відсутність звичайних жестів, таких як показування пальцем, простягання руки, щоб дотягтися або помахати на прощання, у віці понад один рік та більше – відсутність реакції при звертанні на ім’я .

• Дитина воліє грати на самоті.

• Відсутність зорового контакту з іншими особами.

• Рухи, що повторюються: дитина може упродовж тривалого часу крутитися, розгойдуватися, вибудовувати іграшки в лінію тощо.

• Ненормальна прив’язаність до певних предметів, дуже сильне засмучення при зміні звичного ходу речей.

• Труднощі у координації рухів, ходіння навшпиньки.

• Підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Не існує «типового аутиста». У людей спостерігається безліч різних проявів аутизму, від легких до важких. Зокрема, у частини дітей інтелект нижче норми, підлітки часто страждають від депресії і занепокоєння, особливо ті, у кого інтелект нормальний або вище середнього. У деяких дітей до підліткового віку розвиваються епілептичні напади.

Для лікування аутизму використовується поведінкова терапія, яка дозволяє розвинути у дітей певні соціальні навички та здатність до комунікації. Залежно від індивідуальних особливостей дитини лікування може включати мовну або фізичну терапію. Для лікування таких проблем як депресія, обсесивні розлади може застосовуватися медикаментозне лікування.

В лікуванні хворих на аутизм вкрай важливим є індивідуальний підхід. Обов’язково слід залучати всіх, хто дотичний до виховання дитини, а також пробувати різні методи, щоб знайти найбільш відповідні у кожному конкретному випадку. Важлива частина терапії полягає в тому, щоб всі члени родини дізналися якомога більше про аутизм і навчилися справлятися з симптомами у дитини. Це знизить рівень стресу в сім’ї і допоможе дитині.