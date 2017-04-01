Львів’ян запрошують на авторський концерт Мирослава Скорика

7 квітня у Львові відбудеться знакова музична подія – авторський концерт легендарного українського композитора Мирослава Скорика!

На концерті прозвучать твори, які є надбанням не тільки української, а й світової музичної культури.

Родзинкою вечора стане знаменитий «Карпатський концерт» – справжній витвір музичного мистецтва та окраса таланту композитора (Дні музики Мирослава Скорика) !

Також у програмі одразу три інструментальні концерти: скрипковий Концерт №5, фортепіанний Концерт №2 та віолончельний Концерт №2.

Солісти: Йожеф Ермінь (фортепіано, Львів), Олександр Пірієв (віолончель, Київ) та Олег Каськів (скрипка, Швейцарія)

Концерт відбудеться за участі Симфонічного оркестру Львівської обласної філармоні. Диригуватиме Тарас Криса.