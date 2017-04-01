«Галичанка» у півфіналі Балтійської гандбольної ліги зіграє з «БНТУ-БєлАЗ»

31 березня гандболістки львівської «Галичанки» у матчі плей-оф жіночої Балтійської гандбольної ліги зустрілися з білоруським ГК «Гомель».

Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко поступилися фавориткам Ліги (чемпіонкам попереднього сезону) з рахунком 19-26 (7-13).

Головний тренер команди Тетяна Штефан так прокоментувала цей матч:

«У першій половині гри команда показала не той напад, який хотілось би бачити. Більшість голів ми отримали з контратак, а також було кілька нереалізованих моментів, коли наші м’ячі влучали в штангу. Це й дозволило суперницям відірватися в рахунку на 6 м’ячів.

У другому таймі дівчата зуміли виправити більшість помилок в нападі і, що найголовніше, не опустили рук. Вже у другій половини зустрічі ми програли лише один м’яч – 12:13.

Незважаючи на поразку, я хочу відзначити самовіддачу гравців і виокремити Марину Коновалову, яка була найрезультативнішою, забивши сім голів.

Ми зробили висновки, розібравши гру та проаналізувавши помилки. Наш найголовніший матч відбудеться сьогодні – з мінською командою «БНТУ-Бєлаз». Переможець цієї гри продовжить боротьбу за «золото» у фіналі Балтійської ліги».

Фото підпис (Гандболістка «Галичанки» Марина Коновалова була найрезультативнішою у матчі з «Гомелем»).

В іншій парі плей-оф «БНТУ-БєлАЗ» переміг «Городнічанку» з рахунком 46:19, а в литовському дербі сильнішими були гандболістки «Гарляви», які здолали «Жальгіріс» 36:32.

Результати матчів плей-офф визначили півфінальні пари:

1 квітня (субота), півфінал:

14:00 – «Жальгіріс» – «Городнічанка»;

16:00 – «БНТУ-БєлАЗ» – «Галичанка»;

18:00 – «Гомель» – «Гарлява».

Фінальні матчі Балтійської ліги відбудуться у неділю, 2 квітня.

Текст та фото Наталії Васьо