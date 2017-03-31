З обласного бюджету виділять кошти на купівлю квартири зв’язковій Романа Шухевича

Сьогодні на засіданні бюджетної комісії Львівської обласної ради було ухвалено рішення виділити з обласного бюджету цього року 400 тис. грн. на умові співфінансування з міської казни для закупівлі квартири для зв’язкової Романа Шухевича, політв’язня Ользі Ільків. Про це інформує прес-служба Львівської обласної ради.

Окрім того, комісія підтримали скерування коштів для відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян області в автомобільному транспорті в сумі 10 млн. грн., а також у залізничному – 5 млн. грн.

Окрім того, на засіданні затвердили звіт про виконання бюджету та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини за 2016 рік. Відтак ці звіти винесуть на розгляд сесії Львівської обласної ради.