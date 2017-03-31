У парку «На валах» прокладуть бруківку і встановлять вуличні меблі

Головну алею парку «На валах» обіцяють відновити до кінця травня

На головній алеї парку «На валах» триває капітальний ремонт, який розпочали ще торік. Залишається зробити водовідведення, покласти бруківку та встановити вуличні меблі. Роботи планують завершити до кінця травня.

Як повідомив заступник голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, роботи проводить шляхово-ремонтне підприємство району. Залишається зробити водовідведення, покласти бруківку та встановити вуличні меблі. Також буде проведено додаткову нараду щодо освітлення парку.

За словами Олександри Сладкової, начальника відділу ЛКП «Інститут просторового розвитку» ЛМР, ремонтні роботи у парку розпочалися восени минулого року. Зараз роботи продовжили: роблять водовідведення і ремонт лавок.

«Лавки встановлять ті, які колись були на пр. Свободи. Їх повністю від реставрують новим деревом.

Вважаю, що це найкращий зразок лавок які є у Львові. Вони зручні, міцні та вандалостійкі», – розповіла Олександра Сладкова.

Також, як повідомили в управлінні молоді та спорту ЛМР, у парку «На валах» буде облаштовано майданчик для гри в петанк, відновлено баскетбольний майданчик та скейт-майданчик.