У Львові встановлять меморіальні таблиці Михайлові Гориню та Андрієві Соколенку

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради ухвалили рішення про встановлення меморіалу дисидентові, народному депутату України Михайлові Гориню та загиблому в російсько-українській війні Андрію Соколенку.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Виконавчий комітет затвердив такі рішення:

про погодження встановлення меморіальної таблиці Михайлові Гориню на фасаді будинку №33 на вул. Шептицьких;

про погодження встановлення меморіальної таблиці учаснику антитерористичної операції Андрію Соколенку на фасаді СЗШ І-ІІІ ступенів № 48.

Довідка

Михайло Миколайович Горинь — український правозахисник, дисидент і політв’язень радянських часів, Народний депутат України 1-го скликання, почесний голова Республіканської християнської партії.

Андрій Олегович Соколенко – солдат Збройних Сил України. Під час мінометного обстрілу терористами блокпоста 9 серпня 2014 року біля Дебальцевого, щоб врятувати життя побратимів, не побіг в укриття, а відкрив вогонь по лісопосадці — з якої коректувальник наводив вогонь. Міна розірвалася поруч з Андрієм, зазнав численних осколкових поранень внутрішніх органів та голови.