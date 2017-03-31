У Львові триває ямковий ремонт доріг

До Великодня впорядковують дороги, тротуари, здійснюють поточні ямкові ремонти у всіх районах Львова

Зокрема, у Шевченківському районі завершили ямкові ремонти на вул. Тунельній, вул. Винниці, вул. Ковча, вул.Пстрака, до Великодня планують відремонтувати вул. Щурата, вул .Величковського, вул.Шевченка.

У Галицькому районі до кінця тижня планують завершити ліквідацію гостро-аварійних ям на вул. Листопадового Чину, вул. Словацького, вул. Університетській.

У Залізничному районі завершили поточні ямкові ремонти дороги на Білогорщу, на вул. Широкій-Сяйво, вул. Левандівській, вул. Курмановича, вул. Любінській, вул. Петлюри. До Великодня планують провести ямкові ремонти вул. Яворницького та вул. Стороженка.

На Сихові завершують поточні ямкові ремонти вул. Драгана, вул. Скрипника, вул. Пасічної, вул. Дж.Вашингтона. Плануть розпочати роботи на вул. Хуторівка, Зеленій та Луганській.

У Франківському районі до Великодня планують заверши ямкові ремонти магістральних доріг – вул. Наукова, В.Великого, Любінська, Кульпарківська, Антоновича, Княгині Ольги, Героїв УПА, Стрийська та Сахарова.

У Личаківському районі провели ямкові ремонтні роботи вул. Зеленої (1550 м), вул. Дж.Вашингтона (320 м), вул. Пасічної (110 м) та на інших 27 вулицях (327 м).