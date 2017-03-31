У будинку на Львівщині знайшли мертвими двох братів

Двоє чоловіків, 55-ти і 57 років, ймовірно, задихнулися чадним газом

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Жидачівське відділення поліції 30 березня о 07.45 надійшло повідомлення від фельдшера села Зарічне про те, що в задимленому приміщенні літньої кухні у одному з домогосподарств у селі виявлено тіла 55-річного власника будинку та його 57-річного брата без ознак життя.

Під час їх огляду правоохоронці видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіла обох братів скеровані на судово-медичну експертизу. Попередня причина смерті чоловіків – удушення чадним газом під час тління дивану.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Правоохоронці встановлюють обставини події.