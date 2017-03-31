Турецькі компанії інвестуватимуть у Львівщину

Можливі сфери інвестування у Львівську область та інші напрямки співпраці обговорили представники турецьких компаній “Онур Конструкціон Інтерненешнл” та “Zeeland Shipping” з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою у п’ятницю, 31 березня.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Олег Синютка перш за все подякував за підтримку України, яку здійснює Туреччина, та наголосив на важливості налагодження співпраці. “Сьогодні компанії, що інвестували у Львівщину, забезпечені усіма необхідними умовами для роботи. Однією із передових є саме “Онур”. Зокрема, вдячні за якість виконаних дорожніх робіт на Львівщині. До слова, маємо 5 великих компаній на території області у галузі автомобільного будівництва”.

Також голова ОДА розповів і про сфери, що на сьогодні є найбільш інвестиційно привабливими в регіоні. “Перспективними на території нашої області є агропромисловий сектор, промислове будівництво, альтернативна енергетика, вугільна та туристична галузі. Зі свого боку можемо гарантувати відсутність корупції та супровід проектів до моменту їх реалізації. До слова, минулого року кожного тижня ми відкривали нове підприємство на Львівщині. Цього року, маємо надію, ця цифра збільшиться удвічі”, – наголосив він.

За словами Олега Синютки, важливими проектами для реалізації зокрема, у сфері інфраструктури, є будівництво концесійної дороги, що проходить територією області, та продовження вузької колії з Європи до Львова. Зазначив голова ОДА і на важливості відкриття прямих рейсів між Львовом та Стамбулом, що сприяли покращенню туристичних зв’язків між країнами.

Зі свого боку син прем’єр-міністра Республіки Туреччина Еркан Їлдирим наголосив на тривалості співпраці Львівщини і компанії “Онур” та її діяльності, пов’язаної з Україною. Також висловив зацікавлення у співпраці в інших галузях.

“Маємо намір розширяти чинний бізнес в Україні та інвестувати у новий. Зараз працюємо над проектом, що пов’язаний з інфраструктурою та транспортом. Крім того, ми зацікавлені вашими вуглевидобувними кар’єрами та співпрацею у сфері ІТ-технологій і освітній галузі”.

Сторони погодили, що ОДА надасть представникам турецьких компаній детальні пропозиції на їх інвестиційні запити.

Зазначимо, компанія “Онур” є підрядником багатьох ремонтних робіт із будівництва доріг на Львівщині.