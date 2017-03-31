Трьом громадським організаціям місто дасть кошти на освітні проекти

Сьогодні, 31 березня, на засіданні виконкому ЛМР погодили перелік соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі «Освіта», яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми співфінансування відповідних проектів.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, на розгляд конкурсної комісії від громадських організацій міста Львова було подано 16 проектів за напрямком «Освіта». Відповідно до Протоколу засідання конкурсної комісії з визначення кращих соціально-культурних проектів за напрямком «Освіта», визначено три проекти, яким рекомендовано надати фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету міста Львова, а саме:

Громадська організація «молодіжна спільнота Юнкор» з проектом «Ми твої діти, України». В рамках проекту буде проведено тренінги та майстер-класи для дітей шкіл-інтернатів з метою формування учнівського парламенту серед шкіл-інтернатів. Завдання проекту навчити дітей формувати та відстоювати свої думки, правильно обирати пріоритети у житті, вміти реалізовувати власні ідеї та досягати поставлених цілей, організовувати зустрічі дітей-інтернатів з відомими людьми міста, які поділяться власним досвідом, як досягти успіху, сформувати єдину групу учнівського парламенту міста з дітей загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів для реалізації спільних проектів. Фінансова підтримка на реалізацію зазначеного проекту від Львівської міської ради складає 35 тис. грн.

Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» з проектом «Освіта школярів з важкими порушеннями зору в умовах інклюзії». ЛОО ГО УСІ має намір презентувати комплексну модель інклюзії дітей з повною втратою зору, підготувати співробітників навчально-методичного центру до роботи з незрячими дітьми та їх майбутніми вчителями, показати завершений процес організації інклюзивного навчання. Фінансова підтримка на реалізацію зазначеного проекту від Львівської міської ради складає 37 тис. 660 грн.

Львівська громадська молодіжна організація «Молодіжне Об’єднання «ГРАНІТ» з проектом «СОВА. Проект інноваційних методик для вчителів». В рамках проекту вчителі отримають інструменти (в тому числі тренінгові методики) та знання для оптимізації навчального процесу і підвищення особистої продуктивності, через інтенсив-конференції, круглі столи, тренінги та безпосередньо залучення до створення продуктів ігрофікації в межах шкільної програми. Фінансова підтримка на реалізацію зазначеного проекту від Львівської міської ради складає 23 тис. 900 грн.