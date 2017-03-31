Садовий каже, що у Львові переповнено 10% сміттєвих майданчиків

Міський голова Львова прокоментував ситуацію щодо вивезення сміття з міста

За його словами, перенакопиченими є 10% майданчиків твердих побутових відходів.

«Щодо ситуації з вивезення ТПВ. Після розблокування полігонів Львівської області нам вдалося вивезти більшу кількість накопичених відходів з міста. На сьогодні лише 10% майданчиків у місті є переповненими. Ключове завдання на найближчі дні – це пошук полігонів для подальшого вивезення. На сьогодні місту виділили ліміт лише на 1900 тонн сміття на полігонах Львівщини. Однак це – кількаденна норма сміття, яке продукує місто. Відтак існує реальна загроза повторення ситуації з блокуванням міста», – зазначив міський голова Львова.

«Паралельно ми ведемо роботу з французькими підрядниками щодо розробки проекту рекультивації Грибовицького полігону та проекту нового заводу з глибинної переробки сміття. На кінець квітня французькі проектанти подадуть план першочергових протиаварійних заходів в Грибовичах і після адаптації проекту до українських норм ми зможемо приступити до робіт.

Щодо заводу перший етап робіт передбачатиме фаховий аналіз усіх можливих ділянок для його розміщення. Результатів ми очікуємо вже за два місяці», – додав Садовий.

Нагадаємо, Львівська обласна державна адміністрація припинила координацію роботи із вивезення сміття з міста. Про це сьогодні повідомив голова ЛОДА Олег Синютка.

У ЛОДА кажуть, що на 31 березня у Львові очистили усі контейнерні майданчики побутових відходів, які були переповненими ще з 21 березня.

«Ще 30 березня переповненими залишалися 4 контейнерних майданчики твердих побутових відходів, які обслуговує підприємство ЛКП «Львівспецкомунтранс». На сьогоднішній ранок вони вже забезпечили вивезення, – розповів голова ОДА Олег Синютка під час брифінгу. – Я вважаю, що міській раді після вивезення усього сміття треба взяти це питання знову на свою відповідальність».