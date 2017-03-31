Підрядник ліквідовує недоліки власної роботи на будинку в центрі Львова

Як повідомили в Галицькій районні адміністрації, капітальний ремонт фасаду будинку на пл. Соборна, 3 було проведено наприкінці минулого року

«Замовником ремонту фасаду будинку на пл. Соборна, 3 було ЛКП «Старий Львів». Тут проведено повністю ремонт фасаду, оскільки він був у край поганому стані. У зв’язку з тим, що роботи проводили за неналежних погодних умов, то в деяких місцях почала злущуватися фарба. Зараз підрядник, який виконував ремонт фасаду, ліквідовує усі недоліки», – розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької районної адміністрації.